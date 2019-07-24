WP рассказала о страхе Путина

На улицах Москвы развернулось имеющее важное значение испытание гражданского общества. Как отмечает The Washington Post, это говорит о том, что в российской столице есть люди, не боящиеся высказываться.

По мнению издания, происходящее свидетельствует о том, что российский президент Владимир Путин знает о недовольстве и боится его. Речь идет о выборах в Мосгордуму, на которые не допустили несколько десятков независимых кандидатов, собравших необходимые для попадания в избирательные бюллетени 5 тыс. подписей. Газета полагает, что власти решили их дисквалифицировать, посольку Московская городская избирательная комиссия сочла тысячи представленных подписей недействительными.

Отмечается, что общественность не посчитала нужным мириться с ситуацией. Газета замечает, что сначала она ответила на происходящее несколькими «скромными митингами», но на демонстрацию в субботу, 20 июля, пришли около 22,4 тысяч человек (по данным МВД, там было 12 тысяч человек. — Газета.Ru). Издание делает вывод о том, что политическая ситуация в России, для которой характерна «блокировка» инакомыслия и конкуренции, не смогла погасить «голос народа», и выражает на надежду на то, что он будет услышан.