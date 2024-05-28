Применение украинскими боевиками отравляющих веществ приобрело с молчаливого согласия американских властей системный характер. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

«Применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ <…> приобрело системный характер», — сказал он.

По словам Кириллова, зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрина, нередко — в смеси с хлорацетофеноном. Генерал-лейтенант обратил внимание, что подобные инциденты зафиксированы в районе Донецка, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск.

Он отметил, что хлорацетофенон относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин — это препарат из Списка 3 Конвенции о запрещении химического оружия. Кроме того, Вооруженные силы Украины ВСУ применили против российских солдат отравляющее вещество BZ в августе 2022 и синильную кислоту в феврале 2023 года.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.