В Сумской области Украины солдат ВСУ застрелил троих сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Согласно данным издания, инцидент произошел накануне.

«Солдат из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стычки солдат также получил ранение и скончался в больнице.

Сейчас правоохранители разбираются в подробностях произошедшего, возбуждено уголовное дело.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Херсонской области Владимира Сальдо сообщало, что тела украинских солдат в подвалах села Крынки в Херсонской области попали на видео.

Кадры были сняты 24 мая бойцами штурмовых отрядов. На видеозаписи украинские солдаты в хаотичном порядке лежат в обмундировании и полевой экипировке.

По словам главы Херсонской области, село Крынки на левом берегу Днепра полностью находится под контролем российских войск. В населенном пункте не осталось разрозненных групп Вооруженных сил Украины, а попытки ВСУ вернуть прежнее положение пресекаются.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.