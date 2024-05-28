В МИД сообщили об отсутствии выгодных Киеву соглашений между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной больше нет соглашений, приносящих Киеву деньги. С таким заявлением выступил заместитель министерства иностранных дел России Михаил Галузин, чьи слова передает ТАСС.

«Соглашений, на которых правительство Украины зарабатывает деньги, <...> я не вижу», — подчеркнул замглавы МИД.

При этом он отметил, что в случае необходимости процесс денонсации договоренностей между двумя государствами будет продолжен.

В ноябре замминистра юстиции Украины Ирина Мудра исключила подписание мирного соглашения с Москвой без выплаты репараций Киеву. По ее словам, Украина вместе с другими странами работает над созданием компенсационного фонда, куда планируется перевести замороженные российские активы — они будут переданы украинской стороне. Мудра считает, что Россия сама должна быть заинтересована в этой площадке, так как иначе ее «будут разрывать в судах». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли на денонсацию соглашение с Украиной о культурных центрах.