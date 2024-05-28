Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД сообщили об отсутствии выгодных Киеву соглашений между Россией и Украиной

Замглавы МИД Галузин: соглашений РФ-Украина, приносящих Киеву деньги, больше нет

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Между Россией и Украиной больше нет соглашений, приносящих Киеву деньги. С таким заявлением выступил заместитель министерства иностранных дел России Михаил Галузин, чьи слова передает ТАСС.

«Соглашений, на которых правительство Украины зарабатывает деньги, <...> я не вижу», — подчеркнул замглавы МИД.

При этом он отметил, что в случае необходимости процесс денонсации договоренностей между двумя государствами будет продолжен.

В ноябре замминистра юстиции Украины Ирина Мудра исключила подписание мирного соглашения с Москвой без выплаты репараций Киеву. По ее словам, Украина вместе с другими странами работает над созданием компенсационного фонда, куда планируется перевести замороженные российские активы — они будут переданы украинской стороне. Мудра считает, что Россия сама должна быть заинтересована в этой площадке, так как иначе ее «будут разрывать в судах». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли на денонсацию соглашение с Украиной о культурных центрах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами