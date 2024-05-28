Путин и Мирзиёев обсудили конфликт на Украине

Тема Украины и специальной военной операции (СВО) были указаны в повестке переговоров президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Каждый раз президент Путин подробно информирует своих собеседников о ходе СВО», — разъяснил представитель Кремля.

Согласно информации Пескова, глава государства также уделяет особое внимание общей обстановке в российско-украинском конфликте.

«Эта тема фигурирует высоко в повестке дня и сегодняшних переговоров», — подытожил пресс-секретарь.

Накануне Путин провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в узком составе, а позже встреча прошла в расширенном формате.

Позднее Песков сообщил, что Путин общался со своим узбекистанским коллегой во время визита в Ташкент до трех часов утра.

Ранее Путин и Мирзиёев подписали совместное заявление.