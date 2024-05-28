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Лукашенко призвал усилить пропаганду

Лукашенко заявил о необходимости усилить пропаганду и не стесняться ее

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо усилить пропаганду, контрпропаганду и идеологическую работу и призвал не стесняться этого понятия. Его слова передает Telegram-канал агентства «БелТА».

По его словам, в стране нужен «идеологический фильтр», чтобы «не потерять молодежь».

«Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом — пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории», — цитирует «БелТА» Лукашенко.

Белоруссию не следует «кормить болтовней о независимых СМИ и демократических ценностях», она видит, как в США, Евросоюзе и других странах бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывают медиа и преследуют несогласных, утверждает он.

В апреле Лукашенко заявил о вкладе Стаса Михайлова в международную политику.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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