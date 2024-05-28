С имущества Блиновской начали снимать арест

С имущества блогерши Елены Блиновской и ее родственников начали снимать арест для погашения налоговой задолженности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Юрист пояснила, что суд удовлетворил ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Так, уже удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую уже нашли покупателя.

Также суд снял арест с одного из счетов Блиновской, добавила защитница.

Блиновскую задержали на границе с Белоруссией в апреле 2023 года. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов на 918 млн рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее блогеру предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В конечном итоге ее отправили в СИЗО.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

В конце апреля Блиновская заявила, что готова погасить ущерб при условии частичного снятия ареста с ее имущества.

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