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Стало известно, сколько Россия заработала за квартал на продаже нефти и газа

МЭР: доходы России от экспорта нефти и газа за квартал составили 2,9 трлн рублей

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Depositphotos

Россия по итогам первого квартала заработала на экспорте нефти и газа 2,9 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Минэкономразвития РФ (МЭР).

В то же время сверхплановые потоки ненефтегазовых доходов в российский госбюджет составили 5,8 трлн.

До этого в Италии заявили, что стране удалось свести к минимуму зависимость от российского газа. По словам итальянского министра окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто Фратина, доля закупок этого топлива у РФ «уже не является существенной для страны». Основным экспортером энергоносителя в страну стал Алжир.

Между тем по итогам марта среди всех европейских стран именно Италия лидировала по закупкам российского газа. Объем импорта вырос в 2,6 раза, до €238,5 млн, что является максимальным показателем с прошлого февраля.

Ранее на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.

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