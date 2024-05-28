Стало известно, когда СДЭК возобновит выдачу заказов

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) курьерской службы СДЭК возобновят работу в штатном режиме уже завтра. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», – рассказал директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

Первые сообщения о прекращении работы логистической компании СДЭК поступили 26 мая, когда компания приостановила прием и выдачу отправлений. На следующий день хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за взлом, заявив, что использовала вирус-шифровальщик.

Эти данные подтверждаются источниками из одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и из самого СДЭКа, писали «Ведомости».

По состоянию на 27 мая СДЭК не смог возобновить выдачу заказов, и посылки не выдаются третий день подряд. Компания заверяет, что все отправления находятся в безопасности и предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления работы.

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