Депутат Рады сравнила украинского министра обороны с завхозом

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от министра обороны страны Рустема Умерова не вести себя как завхоз. Пост с соответствующим содержанием появился в ее личном Telegram-канале.

Законодатель обратила внимание, что глава военного ведомства нередко фотографируется с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. По ее словам, Умеров мог так сильно «настрадаться» со своим предшественником, что его до сих пор «не отпускает».

«И все равно эффект нулевой», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что министру обороны пора прекратить «ходить за Сырским» и рассматривать бумажные карты. Вместо этого ему следует начать контролировать украинские войска с помощью своего ведомства.

Кроме того, Безуглая заявила о необходимости искоренить «бюрократический ад» в министерстве обороны и ВСУ. Также депутат рекомендовала Умерову заняться военными комиссариатами, сотрудники которых зачастую не соблюдают права военнообязанных граждан.

«Быть министром, господин министр! Когда уже у нас будет министр обороны, а не завхоз, не дипломатический порученец и не коуч по персональному росту», — написала законодатель.

В конце она призвала Умерова не бояться мнения генералов.

Ранее в Минобороны Украины признали, что армии страны «чрезвычайно сложно» удерживать позиции в зоне боевых действий.