Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады сравнила украинского министра обороны с завхозом

Депутат Рады Безуглая призвала министра обороны Умерова не быть завхозом

close
100%
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая потребовала от министра обороны страны Рустема Умерова не вести себя как завхоз. Пост с соответствующим содержанием появился в ее личном Telegram-канале.

Законодатель обратила внимание, что глава военного ведомства нередко фотографируется с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. По ее словам, Умеров мог так сильно «настрадаться» со своим предшественником, что его до сих пор «не отпускает».

«И все равно эффект нулевой», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что министру обороны пора прекратить «ходить за Сырским» и рассматривать бумажные карты. Вместо этого ему следует начать контролировать украинские войска с помощью своего ведомства.

Кроме того, Безуглая заявила о необходимости искоренить «бюрократический ад» в министерстве обороны и ВСУ. Также депутат рекомендовала Умерову заняться военными комиссариатами, сотрудники которых зачастую не соблюдают права военнообязанных граждан.

«Быть министром, господин министр! Когда уже у нас будет министр обороны, а не завхоз, не дипломатический порученец и не коуч по персональному росту», — написала законодатель.

В конце она призвала Умерова не бояться мнения генералов.

Ранее в Минобороны Украины признали, что армии страны «чрезвычайно сложно» удерживать позиции в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами