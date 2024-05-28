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Бутырская рассказала, можно ли считать фигуристов, которые сменили гражданство, предателями

Бутырская: фигуристы, сменившие гражданство, не предатели

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РИА Новости

Первая чемпионка мира в женском одиночном катании из России Мария Бутырская заявила, что те фигуристы, которые сменили спортивное гражданство, не являются предателями, передает Vprognoze.ru.

«Смена гражданства никогда не была предательством. Вспомните, какие были годы, когда я каталась. У людей, у которых не было шансов попасть в сборную России, всегда что-то придумывали», — сказала Бутырская.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова назвала одну из самых сильнейших фигуристок в истории России.

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