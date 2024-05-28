Оппозиционный блок Молдавии проведет съезд в Москве

Молдавский оппозиционный блок «Победа» 9 июня проведет второй съезд в Москве на фоне гонений со стороны проевропейского правительства в Кишиневе. Об этом рассказал глава блока Илан Шор в своем Telegram-канале.

«9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока «Победа»! Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно», — сказано в сообщении.

Илан Шор заявил о намерении стать премьер-министром страны после выборов президента, намеченных на осень 2024 года. Сам политик выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства не может, так как не подходит под возрастной ценз в 40 лет, установленный законодательством республики.

27 мая сообщалось, что сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались на пикет возле здания районного суда в Кишиневе, который рассматривает дело о нарушениях финансирования бывшей партии «Шор».

До этого власти Молдавии запросили у России экстрадицию Илана Шора.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.