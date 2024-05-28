Терроризирующие двор тюменские школьники перевернули авто и сделали из него качели

В Тюмени терроризирующая двор банда школьников перевернула авто и сделала из него качели. Об этом сообщает Telegram-канал «Темы Тюмени».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел напротив дома №10 по улице Муравленко. На кадрах очевидцев видно, как несовершеннолетние раскачивают перевернутую машину, а затем некоторые из них залезают на авто, чтобы на нем качаться.

Отмечается, что группа несовершеннолетних мешает местным жителям. По данным «Темы Тюмени», школьники на видео являются учащимися 7-го и 8-го классов школы №43.

До этого жители Красноярска пожаловались на детскую банду, которая терроризирует своих сверстников. Они рассказали о частых потасовках, которые начинают братья в возрасте 8-11 лет. По словам людей, с прошлого лета они держат в страхе всю округу. Мать одного из пострадавших сообщила, что агрессивные школьники избили ее сына на футбольном поле, а затем стали вымогать у него разные вещи.

Ранее родители пожаловались на второгодника, который с ножом вымогает деньги у их детей.