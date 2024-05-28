Действующего президента Грузии окрестили «нео-Саакашвили»

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Нино Цилосани назвала действующего президента страны Саломе Зурабишвили «нео-Саакашвили», поскольку она хочет занять его место в рядах оппозиции. Ее слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Сейчас, наверное, больше всего должен нервничать Миша Саакашвили, которого… вы, госпожа Саломе, не помиловали не по той причине, по которой думали мы и общество, а просто потому, что хотели занять его место. Я поздравляю вас с тем, что стали нео-Саакашвили оппозиции, сошедшей с пути и морали», – заявила Цилосани.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным силам подписать хартию реформ, которые должны быть осуществлены в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

По словам Зурабишвили, она решила представить будущий план, вокруг которого предлагается объединиться оппозиционным политическим партиям. Выполнение этого плана станет обязательным не только для европейской интеграции, но и для установления в Грузии демократии и справедливого государства, добавила она.

Ранее Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии из-за закона об иноагентах.