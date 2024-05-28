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В МО РФ заявили о планах по крупномасштабному применению ВСУ токсичных веществ

Минобороны России: ВС Украины планируют применить токсичные вещества

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют крупномасштабное применение токсичных веществ. Об этом во время брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о том, что у украинской армии есть фосфорорганические соединения, в том числе аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), которое внесено в список 1 Конвенции (речь идет о списке 1 приложения по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. В него входят химические соединения, имеющие очень мало применений, кроме боевого). Как сказал Кириллов, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы украинской стороны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны.

Он также заявил, что ВСУ не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты, расположенные в Донецкой и Луганской народных республиках. Тем самым украинские войска создают угрозу химического поражения мирного населения регионов», отметил начальник войск РХБЗ. Он обратил внимание, что ВСУ неоднократно наносили массированные ракетные удары по промышленным предприятиям «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке, завод «КоксоХим» в Авдеевке.

До этого источники в силовых структурах РФ сообщали РИА Новости и ТАСС, что украинские военные сбрасывают с беспилотников стеклянные колбы с отравляющим веществом.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявил, что министерство обороны США проводило опасные эксперименты во время СВО.

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