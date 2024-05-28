С застрелившего лося экс-депутата Рашкина сняли судимость

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин получил документ об отбытии условного наказания за инцидент с лосем, судимость с него снята. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-парламентария Константина Лазарева.

«Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — сообщил юрист.

В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. В ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат с приятелями охотился на лося в Саратовской области. После того как охотники застрелили животное, его тушу разделали и положили в багажник автомобиля Рашкина, которого остановили сотрудники комитета охотхозяйства и обнаружили добычу. Документ, разрешающий охоту, мужчина предъявить не смог.

Сначала парламентарий настаивал, что нашел тушу лося в лесу и хотел передать ее правоохранительным органам, но позднее признался в содеянном, заявив, что по ошибке принял лося за крупного кабана.

Ранее Рашкин заявил, что время показало его законопослушность.