Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С застрелившего лося экс-депутата Рашкина сняли судимость

РИА Новости: с экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость за инцидент с лосем

close
100%
Вадим Федотов/РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин получил документ об отбытии условного наказания за инцидент с лосем, судимость с него снята. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-парламентария Константина Лазарева.

«Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — сообщил юрист.

В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. В ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат с приятелями охотился на лося в Саратовской области. После того как охотники застрелили животное, его тушу разделали и положили в багажник автомобиля Рашкина, которого остановили сотрудники комитета охотхозяйства и обнаружили добычу. Документ, разрешающий охоту, мужчина предъявить не смог.

Сначала парламентарий настаивал, что нашел тушу лося в лесу и хотел передать ее правоохранительным органам, но позднее признался в содеянном, заявив, что по ошибке принял лося за крупного кабана.

Ранее Рашкин заявил, что время показало его законопослушность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами