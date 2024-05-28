Николая Носкова выписали из больницы

Певец Николай Носков выписался из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, медикам удалось стабилизировать состояние Носкова. На данный момент артист находится дома.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

20 мая 112 сообщил, что Носков повторно заболел пневмонией после госпитализации. Артиста поместили в больницу с осложнениями после перенесенного инсульта, оказали помощь, однако в медицинском учреждении у него развилось заболевание. Врачи оценивали состояние Носкова как средней степени тяжести.

15 мая Telegram-канал Mash заявил, что Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста якобы закупорилась легочная артерия. Жена артиста Марина Носкова опровергла слухи об ухудшении здоровья мужа.

Ранее Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за страха онеметь.