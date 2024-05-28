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Украина будет жаловаться на сбежавших дальнобойщиков в Интерпол

Украина передаст в Интерпол данные о сбежавших водителях, бросивших фуры на границе

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Ассоциация международных перевозчиков Украины решила передавать в Интерпол данные о дальнобойщиках, которые бросили фуры на границе и сбежали. Об этом сообщил глава ассоциации Владимир Балин на своем YouTube-канале .

«Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем это вместе с юристами наших больших компаний и будем доводить до водителей, что у них не только будут проблемы с полицией, но и будет рассматриваться ситуация как угон автомобиля с дальнейшей передачей соответствующей информации Интерполу. И они не смогут работать за границей», — предупредил он.

По словам Балина, ему пришлось заняться этим вопросом, поскольку власти страны не решают проблему.

До этого сообщалось, что украинские дальнобойщики, которых отправляют в международные рейсы, нередко после пересечения границы бросают фуры и сбегают в Европу.

«Иногда машины бросают сразу после пересечения границы прямо с грузом, оставляют на стоянке, отключают телефон и уезжают, но таких случаев не так много, так как водитель несет ответственность за груз, а это уже уголовная ответственность. Чаще грузовики бросают после того как разгружаются: ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уезжают», — пожаловались в одной из транспортных организаций.

Отмечалось, что украинцы намеренно пытаются получить права на управление грузовиком, чтобы на нем пересечь границу.

Ранее в Екатеринбурге дальнобойщиков заставили неделю ночевать у склада Ozon.

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