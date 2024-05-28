Липецкие полицейские задержали афериста, похитившего у граждан более 3,3 млн рублей

В Липецкой области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве более чем на 3,3 млн рублей. Об этом сообщает »МВД медиа».

По версии следствия, преступник под различными предлогами знакомился с людьми и входил к ним в доверие. Он демонстрировал им финансовый достаток, приглашая в кафе и рестораны, а затем предлагал свои услуги. Мужчина обещал за вознаграждение помочь приобрести водительские права, военный билет, а также способствовать погашению кредита или получению высокодоходного заработка от вкладов в банках. Однако после получения денежных средств злоумышленник переставал выходить на связь, не выполняя взятые на себя обязательства.

На текущий момент удалось установить четверых потерпевших в возрасте от 32 до 46 лет. Им нанесен ущерб на общую сумму более чем 3,3 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мошенники обманули экс-замгубернатора ХМАО от имени главы региона.