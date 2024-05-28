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Католикоса армян впервые в истории пытались не пустить к мемориалу Сардарапат

24News: телохранитель Пашиняна пытался не пустить католикоса армян в Сардарапат

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Андраник Казарян/РИА «Новости»

Силовики впервые в истории Армении пытались не пустить католикоса всех армян Гарегина II к мемориалу Сардарапат. Об этом сообщает местный портал 24News.

По данным журналистов, телохранитель премьер-министра Никола Пашиняна и «черные береты» образовали живую цепь, пытаясь помешать представителям духовенства попасть в мемориальный комплекс. Уточняется, что в итоге католикос все же смог добраться до места и отдать дань памяти героям Сардарапатской битвы.

28 мая в Армении празднуют День республики. Традиционно в этот день представители политической власти и духовенства посещают мемориальный комплекс Сардарапат, однако местные СМИ писали, что Пашинян решил этого не делать, поскольку неподалеку от мемориала собрались оппозиционеры. Позднее выяснилось, что премьер все же посетит Сардарапат.

27 мая по всей Армении начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция сообщала о перекрытых дорогах. Активисты обвиняли премьер-министра в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы. Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста, призвал своих сторонников запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

Ранее эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов.

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