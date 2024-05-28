Преступный клан перекрыл дорогу к аэропорту в Берлине, спасая одного из своих

Преступный клан перекрыл дорогу к аэропорту в Берлине внедорожниками и пикапами, чтобы предотвратить депортацию члена семьи. Об этом сообщает издание Focus.

Этому человеку депортация была назначена еще в марте.

Как пишет Bild, за депортацию отвечает федеральная полиция, однако в данном случае к работе был привлечен отдел уголовной полиции, ответственный за политические преступления.

По данным издания, полиции перед операцией сообщили имя и адрес лица, которого необходимо депортировать. В том числе указывалась его «клановая» принадлежность.

Когда полицейские прибыли в район Нойкёльн за мужчиной ливанского происхождения, принадлежащему семье Аль-Зейн, он попросил разрешения сделать телефонный звонок. После разрешения депортируемый, предположительно, сделал несколько звонков.

Когда мужчина находился в полицейской машине по пути в аэропорт Берлин-Бранденбург, несколько пикапов и внедорожников выехали навстречу депортационным силам и заблокировали два перекрестка. В машинах сидели и дети.

Клан прекратил блокаду после того, как полиция вызвала подкрепление. Ливанца удалось вывезти на территорию аэропорта и посадить в самолет.

Ранее в Испании поймали беглого босса мафии.