Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Преступный клан перекрыл дорогу к аэропорту в Берлине, спасая одного из своих

Bild: преступный клан перекрыл дорогу к аэропорту в Берлине внедорожниками

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Преступный клан перекрыл дорогу к аэропорту в Берлине внедорожниками и пикапами, чтобы предотвратить депортацию члена семьи. Об этом сообщает издание Focus.

Этому человеку депортация была назначена еще в марте.

Как пишет Bild, за депортацию отвечает федеральная полиция, однако в данном случае к работе был привлечен отдел уголовной полиции, ответственный за политические преступления.

По данным издания, полиции перед операцией сообщили имя и адрес лица, которого необходимо депортировать. В том числе указывалась его «клановая» принадлежность.

Когда полицейские прибыли в район Нойкёльн за мужчиной ливанского происхождения, принадлежащему семье Аль-Зейн, он попросил разрешения сделать телефонный звонок. После разрешения депортируемый, предположительно, сделал несколько звонков.

Когда мужчина находился в полицейской машине по пути в аэропорт Берлин-Бранденбург, несколько пикапов и внедорожников выехали навстречу депортационным силам и заблокировали два перекрестка. В машинах сидели и дети.

Клан прекратил блокаду после того, как полиция вызвала подкрепление. Ливанца удалось вывезти на территорию аэропорта и посадить в самолет.

Ранее в Испании поймали беглого босса мафии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами