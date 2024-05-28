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В Красноярске рядом с баком около жилого дома заметили 17 ящиков с живыми пчелами

В Красноярске жители нашли около бака 17 коробок с тысячами живых пчел

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Телеграм-канал «Kras Mash»

В Красноярске около мусорных баков заметили коробки с живыми пчелами. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел около жилого дома. Местные жители обратили внимание на ситуацию, они опасаются за свою безопасность.

В комментарии для журналистов сотрудники Минсельхоза заявили, что на месте уже работают сотрудники Красноярского отдела ветеринарии. В случае если специалисты найдут у пчел опасные заболевания, они привлекут полицию.

В беседе с журналистами «7 канал Красноярск» специалисты Ветназдора заявили, что нет оснований полагать, что находка опасна, но подозрения у них есть, поэтому они направили насекомых на экспертизу.

«В любом случае, болезни пчел не опасны для человека», – поделились в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, всего около бака, который находится в нескольких метрах от дома, нашли 17 коробок. При этом на некоторые из них нанесена маркировка, часть насекомых уже смогли выбраться из ящиков.

Ранее в Удмуртии женщина засудила соседа-пасечника, пчелы которого жалили ее в течение 20 лет.

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