Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2030 года норму, позволяющую гражданам получать при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

На продление этой нормы потребуется 647,59 млрд рублей дополнительных расходов федерального бюджета.

В ходе второго чтения депутаты нижней палаты поддержали ряд поправок, в том числе об исключении некоторых организаций, которые использовали недобросовестные практики при реализации мер господдержки, из перечня имеющих право выдавать ипотеки субъектов.

Помимо этого, из документа исключили возможность использования выплаты на погашение ипотеки в случае приобретения жилого помещения, признанного на день покупки непригодным для проживания, а при приобретении земельного участка для строительства дома выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенное здание.

При покупке в ипотечный кредит жилья, которое является обязательством другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, граждане смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер, говорится в проекте закона.

До этого сообщалось, что новости о прекращении льготной ипотеки вызвали рост спроса на новостройки.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.