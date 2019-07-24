Памфилова: требование регистрировать всех кандидатов связано с боязнью проверки подписей

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает, что требование некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму зарегистрировать всех без проверки подписей может быть продиктовано их нежеланием проанализировать реальную ситуацию с их избирательными документами.

В среду на заседании ЦИК Памфилова рассказала о своей встрече с кандидатами, позиционирующими себя как независимые, которая прошла во вторник, на ней ряд кандидатов потребовали зарегистрировать их без проверки подписей избирателей, поскольку, по их мнению, эта процедура дискредитирована.

Она предположила, что требование «всех чохом зарегистрировать, без всяких проверок у некоторых базируется на нежелании как раз, чтобы прозрачно, открыто проверили, что же у них там на самом деле, а не то, что декларируется с митинговой трибуны и в прессе, а на самом деле каково состояние [документов], действительно ли реальные подписи, какие там документы в порядке».

Однако, подчеркнула председатель Центризбиркома, регистрация без проверки подписей невозможна в силу действующих законодательных норм.

Глава ЦИК также высказала мнение, что желание «чтобы не зарегистрировали [в том числе] тех кандидатов, которые вчера приходили, - это не желание власти, а желание нашего уважаемого кем-то [Алексея] Навального». «Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет», - цитирует ее ТАСС.

Памфилова подтвердила, что ЦИК готов в рамках предусмотренной процедуры разбирать спорные ситуации по регистрации кандидатов «с привлечением любых самых независимых экспертов» и не слушает чьи-либо команды по этому вопросу. «Мы не ориентируемся ни на какие команды, мы не флюгер», - заключила она.