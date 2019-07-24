В партии Зеленского обещают лишать мандатов за прогулы заседаний

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Розумков анонсировал принятие нового закона о лишении депутатов Рады мандатов за прогулы заседаний. Об этом пишут украинские СМИ.

В партии президента Украины предлагают прописать соответствующую процедуру.

По его словам, одним из форматов мог бы быть референдум по отзыву депутата, в случае прогула трети рабочего времени.

«Не пришли на 30% заседаний — теряете мандат», — пояснил Разумков.

Он отметил, что такой формат рассматривался в партии.