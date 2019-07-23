Володин поставил Грузии условие для отмены российских санкций

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузии нужно уделить внимание заботе о туристах, а не русофобии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Володин отметил, что русофобия с грузинской стороны оскорбляет россиян и показывает целесообразность применения экономических санкций в отношении Грузии.

«Поэтому мы такое заявление сделали. Мы считаем, что это недопустимо», — прокомментировал Володин.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что Россия находится в первой тройке стран по числу туристов в Грузии. По его словам, поэтому о них нужно заботиться и создавать для приезжих необходимые условия.

Ранее сообщалось, что тема «винных» санкций к Грузии пока закрыта.