Создана концепция коллективной безопасности в Персидском заливе
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МИД показало российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА «Новости».
Ее представил заместитель главы МИДа Михаил Богданов.
Основополагающими принципами послужили многосторонность, поэтапность и полное соблюдение международного права, а именно Устава ООН и резолюции Совета Безопасности.
Данная инициатива должна облегчить сотрудничество в этом регионе и стабилизировать ситуацию в зоне Персидского залива.