Создана концепция коллективной безопасности в Персидском заливе

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

МИД показало российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА «Новости».

Ее представил заместитель главы МИДа Михаил Богданов.

Основополагающими принципами послужили многосторонность, поэтапность и полное соблюдение международного права, а именно Устава ООН и резолюции Совета Безопасности.

Данная инициатива должна облегчить сотрудничество в этом регионе и стабилизировать ситуацию в зоне Персидского залива.

Ранее в США испугались сближения России и Китая.