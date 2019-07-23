Отношениям Лондона и Москвы предрекли кладбищенское уныние с Джонсоном

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на избрание Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, передает РИА «Новости».

По его мнению, вместе с Джонсоном Британию ждут штормы и землетрясения. При этом Косачев считает, что обратная ситуация грозит отношениям с Россией.

«Так что британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения — все то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним», — заключил он.

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