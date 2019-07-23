Пушков раскритиковал Турчинова за обвинения в адрес украинцев

Российский сенатор Алексей Пушков обрушился с критикой на экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, обвинившего украинцев в желании «стать рабами». Об этом он написал в твиттере.

«Турчинов в ужасе», — начал Пушков.

По его словам, бывший секретарь просто не ожидал, что многие жители Украины будут выступать за нормализацию отношений с российской стороной. В его понимании это означает «променять свободу на рабство». Но свобода, по логике Турчинова, — «смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС», отметил сенатор.

«Свобода... — батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру», — добавил Пушков.

Ранее Турчинов удивился, когда узнал, что на досрочных выборах в Раду большое число голосов набрали якобы пророссийские партии.