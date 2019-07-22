Трамп рассказал, за сколько дней может победить Афганистан

Президент США Дональд Трамп сказал, что может одержать победу в Афганистане за неделю. Об этом сообщает The Hill.

По словам американского лидера, он может положить конец военным действиям в Афганистане за 10 дней, но это приведет гибели миллионов людей, а такого исхода Трамп не хочет.

Он также добавил, что что Афганистан будет «стерт с лица земли», если он решит завершить эту «нелепую» и продолжительную войну.

«Я не хочу идти по этому пути», — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о лжи в адрес шпионов ЦРУ.