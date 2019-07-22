Путин снял санкции с Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии многолетних санкций в отношении Эритреи. Опубликована информация на официальном портале правовой информации.

Такому решению способствовало урегулирование обстановки в регионе Африканского Рога и устранение разногласий между Эритреей и Джибути.

Ограничения были введены в 2009 году Совбезом ООН, в России соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев в 2010 году.

В государство запретили поставлять оружие и технику. Любая помощь, связанная с военной деятельностью, была также под запретом. Эти же трудности возникали при поставке аналогичных товаров и услуг из африканского города.

Ранее премьер Саксонии потребовал снятия санкций с России.