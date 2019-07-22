Путин снял санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Ограничения действовали на протяжении почти 10 лет. Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ в июле 2010 года.

В соответствии с документом, был введен запрет на поставку оружия в государство, а также были заморожены счета отдельных физических и юридических лиц.

Ранее антироссийские санкции признали бесполезными в Германии.