Партия Зеленского в три раза обгоняет конкурентов по итогам подсчета 50% голосов
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Партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство по итогам обработки 50,01% протоколов, сообщает РИА «Новости».
«Слуга народа» набирает 42,45%.
«Оппозиционная платформа — за жизнь» 12,88%, «Европейская солидарность»--8,64%, «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» – 6,38%.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины обработал треть бюллетеней. Как идет подсчет голосов на Украине и каковы первые результаты, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.