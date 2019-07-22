Борис Джонсон планирует уволить главу МИД Британии

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон в случае его избрания на пост премьер-министра страны уволит действующего главу внешнеполитического ведомства Джереми Ханта. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на союзников Джонсона.

По их словам, Джонсон до сих пор злится на Ханта за то, что тот назвал его трусом, когда экс-глава МИДа отказался от телевизионных дебатов.

Они уточнили, что, если Джонсон получит более 60% голосов членов Консервативной партии, то он отправит Ханта в отставку, заменив его более лояльной по отношению к себе фигурой.

Они также добавили, что Джонсон предложит ему, скорее всего, другую должность — например, секретаря по бизнесу.

Ранее Джонсон заявил о готовности к «жесткому» Brexit.