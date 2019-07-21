Избирательный участок загорелся на Украине

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Во время второго тура выборов мэров крупных городов на Украине Во время второго тура выборов мэров крупных городов на Украине
Во время второго тура выборов мэров крупных городов на Украине
Сергей Чузавков/AP

В Днепре на избирательном участке произошло возгорание накануне выборов. Об этом сообщает «Strana.ua» со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

По данным спасателей, причиной пожара стали электрические кабели. Огонь начался из-за них в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы, где также располагается избирательный участок.

«На первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225», — добавили спасатели.

Отмечается, что в настоящее время пожар уже ликвидирован и участок открылся для голосования.

По имеющимся сведениям, в результате возгорания никто не пострадал.

«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что сфальсифицировать выборы попытались на Украине.