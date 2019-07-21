Избирательный участок загорелся на Украине

В Днепре на избирательном участке произошло возгорание накануне выборов. Об этом сообщает «Strana.ua» со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

По данным спасателей, причиной пожара стали электрические кабели. Огонь начался из-за них в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы, где также располагается избирательный участок.

«На первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225», — добавили спасатели.

Отмечается, что в настоящее время пожар уже ликвидирован и участок открылся для голосования.

По имеющимся сведениям, в результате возгорания никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что сфальсифицировать выборы попытались на Украине.