Досрочные парламентские выборы начались на Украине
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На территории Украины стартовали досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает «112.ua».
Отмечается, что избирательные участки будут работать до 20.00 по мск.
Уточняется, что в выборах примут участие 24 партии и 3,22 тыс кандидатов в одномандатных избирательных округах.
МВД Украины ожидают явку в 50%.
Как отмечается, голосование пройдет почти на 30 тыс. участках. Планируется, что каждый избиратель получит по два бюллетеня. В первом будут перечислены представленные политические партии, а второй с ФИО кандидатов в одномандатных округах в алфавитном порядке.
«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что в посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду.