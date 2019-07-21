Досрочные парламентские выборы начались на Украине

На территории Украины стартовали досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает «112.ua».

Отмечается, что избирательные участки будут работать до 20.00 по мск.

Уточняется, что в выборах примут участие 24 партии и 3,22 тыс кандидатов в одномандатных избирательных округах.

МВД Украины ожидают явку в 50%.

Как отмечается, голосование пройдет почти на 30 тыс. участках. Планируется, что каждый избиратель получит по два бюллетеня. В первом будут перечислены представленные политические партии, а второй с ФИО кандидатов в одномандатных округах в алфавитном порядке.

«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что в посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду.