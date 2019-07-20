Бойко призвал Украину вернуться на российский рынок

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что для экономики Украины необходимо восстановить выход на российский рынок. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, украинское государство нуждается в рынке России и Евросоюза.

По этой причине, отметил политик, после возможного завершения военных действий в Донбассе в скором времени Украине следует приступить к восстановлению экономики.

«Совместное подписание и РФ, и ЕС соглашения об ассоциации вместе с нами — был бы реальный выход для того, чтобы восстановить и тот, и другой рынок», — пояснил Бойко.

Он также добавил, что Украине необходимо вернуть на российский рынок традиционные украинские товары, которые ранее там потреблялись на протяжении десятилетий.

Ранее сообщалось, что Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России.