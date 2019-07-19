Путин высказался о плане Медведчука по Донбассу

На сайте Кремля появилось интервью американского режиссера Оливера Стоуна с российским лидером Владимиром Путиным, которое состоялось еще 19 июня

В ходе интервью глава государства заявил, что он не в курсе деталей плана главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По его словам, Медведчук рассказывал ему «что-то о своих планах» по Донбассу, однако его подробностей он не знает.

При этом президент подчеркнул правильность стратегии политика, который призывает установить прямой диалог с жителями данного региона.

Ранее Медведчук предложил Донбассу план, согласно которому должен был образован единый автономный регион.

Предполагалось, что в течение 10 лет на его территории должна была действовать свободная экономическая зона.