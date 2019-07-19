Меркель собирается улучшить связи с Москвой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей пресс-конференции в Берлине заявила, что хочет иметь хорошие отношения с Москвой, несмотря на поддержку Россией европейских правых и популистских партий. Об этом информирует РИА «Новости».

Меркель сообщила, что Германия обеспокоена сложившейся ситуацией.

«Но я продолжу работать над улучшением отношений с Россией», — подчеркнула Меркель, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос, связанный с финансированием российской стороной итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

Канцлер Германии в этой связи отметила, что прояснить эту ситуацию должны власти или парламент Италии.

Ранее сообщалось, что Восточная Германия не может обойтись без тесного сотрудничества с Россией.