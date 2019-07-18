МИД выразил протест из-за американских учителей

Советник-посланник посольства США в России Тим Ричардсон был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией, связанной с выдачей виз сотрудникам школы. Об этом пишет РИА «Новости».

МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.

Как сообщило ведомство, Россия готова оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США, при условии, что Вашингтон будет так же поступать в отношении россиян.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ удивлены заявлением посла США об отказе в выдаче виз учителям.