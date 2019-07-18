Песков отреагировал на идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на идею украинского лидера Владимира Зеленского облегчить выдачу паспортов этническим украинцам, высказанную после аналогичного решения российской стороны для Донбасса, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, этот вопрос является внутренним делом Украины. Пресс-секретарь заметил, что не знает, сколько этнических украинцев могут обратиться за паспортами Украины. Он также подчеркнул, что решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса является внутренним делом России.

«Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии», --заявил Песков.

Он добавил, что это решение российской стороны о выдаче паспортов Донбасса было обоснованным.

Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на решение Москвы упросить процедуру получения российских паспортов для жителей Донбасса.