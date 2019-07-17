Лавров рассказал, когда будет возобновлено авиасообщение с Грузией

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Глава МИД России Сергей Лавров дал комментарий в связи с отношениями Москвы и Тбилиси. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам дипломата, российскую сторону беспокоит, что некоторые радикально настроенные представители политической элиты Грузии пытаются разжигать антироссийские настроения. Он заметил, что Москва ожидает от Тбилиси осознания опасности и ущербности «раскручивания антироссийской истерии» в дальнейшем.

«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян», — сказал Лавров.

Он добавил, что, если эти условия будут исполнены, будет возможно вернуться к вопросу о запрете авиасообщения с грузинской стороной.

Ранее сообщалось, что Москва готова постепенно снимать ограничения в отношении Тбилиси, если к этому готовы и грузинские власти.