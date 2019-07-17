Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

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Глава российского МИДа Сергей Лавров высказался по поводу отношений России и США. Об этом он сказал в интервью «Аргументам и фактам».

По словам министра, делать прогнозы об отношениях Москвы и Вашингтона — «дело неблагодарное». Он отметил, в связи с приближением в США президентских выборов будет наблюдаться нагнетание антироссийских фобий, но Россия со своей стороны намерена продолжить поиск точек соприкосновения.

«Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто», — заявил Лавров.

Он добавил, что, несмотря на готовность российской стороны к диалогу, для танго нужны двое, а в США «ситуация запутанная». Он заметил, что на потепление в отношениях между странами в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать.

Ранее сообщалось, что США предложат России новый договор по ядерному оружию.