Трампа обвинили в ксенофобии
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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси обвинила американского президента Дональда Трампа в ксенофобии. Об этом сообщает ТАСС.
По ее мнению, Трамп проявляет свою нетерпимость к «прогрессивным» женщинам-демократам, когда постоянно критикует их.
Пелоси подчеркнула, что отвергает все «ксенофобские комментарии» Трампа, которые могут разделить нацию.
«Вместо того, чтобы нападать на членов Конгресса, он должен работать с нами над гуманной миграционной политикой», — отметила Пелоси.