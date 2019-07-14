В Крыму ответили на заявление Киева о последствиях блокады полуострова

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал комментарий после того, как депутат Рады Евгений Мураев заявил об отрицательных последствиях блокады полуострова и Донбасса. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, при анализе подобных заявлений нужно учитывать, что через неделю на территории страны состоятся внеочередное парламентские выборы. Мураев констатировал «банальные вещи».

«Да, пять лет официальный Киев вел планомерную работу по «наказанию» севастопольцев и крымчан», — сказал Белик.

Он добавил, что действия Киева привели к обратному эффекту и оттолкнули жителей региона от Украины еще больше.

«А все остальное — это спекуляции и очередной повод засветиться в СМИ,… поднять рейтинг перед парламентскими выборами», — заявил Белик.

Ранее депутат украинской Рады Евгений Мураев рассказал об отрицательных последствиях, к которым привела блокада Донбасса и Крымского полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.