День взятия Бастилии: Путин поздравил Макрона

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Российский президент Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин высоко оценил роль двухсторонних отношений для стабильности и безопасности на европейской территории, а также при решении важных вопросов на международной повестке. Президент России выразил уверенность в том, что Москва и Париж будут успешно сотрудничать в самых разных сферах.

Ранее во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по «Северному потоку — 2». Французский эксперт заявил, что прекращение контракта на транзит газа между Россией и Украиной, которое может произойти в конце этого года, может привести к «серьезному» газовому кризису в Европе.