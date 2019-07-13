Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину украинца Виталия Маркива, который был осужден в Италии к 24 годам тюрьмы. Об этом говорится в телеграм-канале штаба Зеленского.

Как отмечается, украинца осудили за убийство в Донбассе репортера из Италии.

«Срочное возвращение домой! Зеленский требует возвращения нацгвардейца Виталия Маркива на Украину», — сказано в сообщении команды главы государства.

При этом, как подчеркивается в заявлении, украинца обвинили безосновательно.

Маркива приговорили к 24 годам заключения в 2017 году. Считается, что он убил журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова.

Ранее сообщалось, что Зеленский помиловал осужденного в России украинца.