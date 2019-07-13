Люстрация может обернуться против Зеленского

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Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус заявил, что, в случае расширения действия закона о люстрации на чиновников высшего ранга, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы, он может коснуться и команды Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Обозреватель».

По словам чиновника, до принятия закона украинской Радой говорить об этом преждевременно.

«Как будет принят закон, так он и будет работать», — сказал Герус.

Он добавил, что не все чиновники попадают под люстрацию, но не уточнил детали, так как не является специалистом в этих вопросах.

Ранее сообщалось, что страны G7 пошли против Зеленского.