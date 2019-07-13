Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый телефонный разговор, состоявшийся у него с коллегой из России Владимиром Путиным. Его комментарий разместила в телеграм-канале журналистка Ольга Скабеева.
Лидер Украины отметил, что от разговора с Москвой об украинских моряках с него «не спадет корона». Глава государства также подчеркнул, что готов к обмену заключенными.
«Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят», — заявил Зеленский.
Телефонный разговор между лидерами состоялся в четверг, 11 июля. Речь шла не только об удерживаемых лицах, но и о переговорах в «нормандском формате».
Ранее Зеленский принял решение самостоятельно протестировать готовность моста через Днепр. Украинский лидер откроет мост, проехав по нему на КамАЗе, сообщили в его офисе. Журналисты обратили внимание на то, что некоторое время назад таким же образом президент России Владимир Путин открыл Крымский мост.