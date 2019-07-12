Гройсман и Садовой разругались в прямом эфире из-за мусора

Мэр Львова Андрей Садовой обвинил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в бездействии в отношении проблемы вывоза мусора в Львовской области в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает «Украина.ру».

По мнению Садового, Гройсман держался в стороне от серьезной экологической проблемы из-за того, что бывший президент Украины Петр Порошенко отказался помогать ему в этом вопросе.

«Когда вы тонули в мусоре, я был единственным должностным лицом исполнительной власти, который помогал вам его вывозить», — возразил Гройсман.

Отмечается, что проблема вывоза мусора находится на критическом уровне на Украине. Почти все твердые отходы в стране не подлежат переработке. Их вывозят на полигоны, которые занимают 7%.

Ранее сообщалось, что украинский мусор заблокировал реку в Словакии.